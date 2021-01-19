В 2021 году Областную клиническую психиатрическую больницу в Саратове хотят передать в концессию. Такое распоряжение подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.Учреждение на улице Штейнберга, 50 хотят реконструировать в рамках концессионного соглашения. Это позволит повысить доступность наркологической помощи населению.Сегодня, 19 января, на рабочей группе в облдуме замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер рассказал, что такое решение приняли из-за плохого состояния корпусов, а получить поддержку по целевой федеральной программе нет возможности.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.