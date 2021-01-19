В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор трем мужчинам по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего, а также торговле людьми.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными 27, 45 и 48-летнего мужчин признали присяжные.Было установлено, что вечером 9 августа 2019 года 32-летний пострадавший распивал с ними алкоголь на хуторе Ближний. Старший из собутыльников обвинил его в краже телефона, и втроем они принялись бить мужчину по голове.Позже компания утихомирилась, злоумышленники принялись разъезжать по селам Новоузенского и Александрово-Гайского районов, не прекращая избивать человека. В какой-то момент им пришла в головы мысль продать своего приятеля на ферму.Пленник попытался сбежать, но после этого его запихали в багажник авто. Впрочем, «рабовладельцы» не преуспели, так как местные фермеры оказались законопослушными и не стали приобретать человека. Тогда они отвезли свою жертву к пруду у поселка Солянка, выгрузили, еще раз избили, причем использовав деревянную палку, и скрылись.Вскоре пострадавший скончался. 11 августа в полицию обратился его брат, а впоследствии тело погибшего было найдено на берегу.Суд приговорил 45-летнего мужчину (он единственный признал вину и раскаялся) к четырем годам условно. 48-летнего – к 10 годам, а 27-летнего – к 11 годам.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.