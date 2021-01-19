Вечером в Саратове начнут убирать снег на ряде центральных и окраинных улиц города.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, работа будет вестись механизировано, поэтому владельцев авто просят не парковаться.В восемь вечера будут чистить улицы: Вольская от Посадского до Кутякова, Московская от Разина до Астраханской, Черниговскую от Романтиков до 1-го проезда Танкистов.С 21 часа запрещена парковка на улицах: Провиантская от Советской, Некрасова от Григорьева до Московской, Тулупная от Мичурина до Вознесенской.Работы продлятся до семи утра 20 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.