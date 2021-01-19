В Пугачеве 40-летнему осужденному добавили срок за покушение на приобретение наркотиков.- Уроженец поселка Ново-Богданово Харьковской области в сентябре 2020 года в колонии в Пугачеве через интернет на телефоне договорился с неизвестным о покупке запрещенных веществ на 20 тыс. рублей для личного употребления. Неустановленное лицо спрятало свертки с наркотиками в луковицы репчатого лука и отправило автобусом из Саратова вместе с другими продуктами, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.Злоумышленник договорился с другим осужденным об оказании помощ в получении посылки. Тот не знал о преступных намерениях и согласился.В итоге утром 1 октября получившая посылку жительница Пугачева отдала ее для проверки сотруднице колонии, а та нашла свертки.Суд добавил виновному четыре года лишения свободы. По совокупности сроков ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.