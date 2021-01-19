В Екатериновском районе Саратовской области за драку учеников школы №2 наказали директора.- Двое ребят из восьмого класса подрались 23 ноября 2020 года. Один из них получил травмы. На момент происшествия дети находились одни, без присмотра дежурного учителя, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.Прокуратура провела проверку и возбудила административное дело на директора учебного заведения. Виновника мировой суд оштрафовал на 10 тыс. рублей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.