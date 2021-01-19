В Озинском районе Саратовской области осудили 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в публичном оскорблении сотрудника полиции при исполнении.- В октябре 2020 года мужчина поехал помогать родственнику, которого остановили сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. На месте ему показалось, что задержанный лежит избитым на заднем сиденье машины, и это его разозлило, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.Злоумышленник стал материть начальника ОГИБДД, провоцировать на конфликт. Однако правоохранитель успокоил разъяренного мужчину и объяснил, что его родственника никто не избивал.На суде агрессор извинился перед потерпевшим. Ему назначили 120 часов обязательных работ.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.