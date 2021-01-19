Главой Духовницкого района Саратовской области стал Константин Нестеров.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образования, решение об избрании Нестерова на пост было принято единогласно.В конкурсную комиссию вошли, кроме представителей органов местного самоуправления, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.Константин Нестеров уже принял присягу и приступил к работе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.