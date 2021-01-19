Прийти к купелям на Крещение Господне сегодня, 19 января, решили почти три тыс. жителей Саратовской области.- Пандемия внесла свои коррективы. Массовые купания на территории региона не организовывались. Однако оперативным службам была поставлена задача — обеспечить безопасность на водных объектах. Некоторые верующие все же решили не отказываться от традиции. Всего по региону места возможного купания посетили 2983 человека, — написал председатель правительства Роман Бусаргин в своем Инстаграм.По его словам, происшествий не было.Отметим, в прошлом году, по данным МЧС, к купелям в Саратовской области пришли свыше 17 тыс. человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.