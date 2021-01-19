Минобразования Саратовской области напоминает, что правильное расписание при использовании дистанционных образовательных технологий и интернет-ресурсов — это проведение одной части уроков в режиме «онлайн», а другой — в формате самостоятельной работы. У ребенка может быть в день два, три или четыре урока онлайн-обучения, занятия по остальным предметам должны проходить в других форматах.При этом продолжительность непрерывного использования компьютера для учащихся 1-2 классов — 20 минут, для учащихся 3-4 классов — 25 минут, для учащихся 5-9 классов — 30 минут, для учащихся 10-11 классов — 35 минут.По вопросам обучения можно звонить по телефону круглосуточной «горячей линии» минобразования области — 8 (8452)49-21-07.Напомним, на 19 января только в пяти районах Саратовской области все школьники продолжают обучение, во всех остальных часть школьников отправили на дистанционное обучение из-за сильных морозов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.