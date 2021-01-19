В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, им было от 56 до 83 лет.У самой молодой умершей за сутки не было никаких сопутствующих коронавирусу патологий. У 63-летнего мужчины имелся постинфарктный кардиосклероз.Еще одна умершая, 67-летняя пациента, страдала грыжей белой линии живота, у нее была колостома. У 69-летнего мужчины, так же как и у 83-летней женщины, наблюдался диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных и мозговых артерий.Скончавшийся 68-летний мужчина страдал хронической обструктивной болезнью легких.Таким образом, в Саратовской области насчитывается 485 смертей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.