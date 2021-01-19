Губернатор Валерий Радаев провел совещание в расширенном составе правительства области, на котором обсуждались вопросы реализации нацпроектов в 2021 году.В 2021 году запланированы мероприятия по нацпроектам на 22 млрд рублей и по госпрограммам — на 18,7 млрд рублей. Уже заключены соглашения региона с федеральными структурами, идет работа на уровне муниципалитетов. К началу февраля должны быть организованы и проведены все конкурсные процедуры. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании в расширенном составе правительства области, на котором обсуждались выполнение нацпроектов в 2021 году.Намечено строительство 63 объектов, из них 49 будут завершены в текущем году, остальные — переходящие на 2022 год.В числе медицинских объектов, запланированных на этот год, — онкологический центр, детская поликлиника в поселке Солнечный, поликлиника в поселке Юбилейный в Саратове, пять ФАПов в районах и другие.В сфере образования — девять детских садов на 1420 мест: пять из них в Саратове, по одному — в Энгельсе, Алгае, Балакове, Красном Октябре. Также будет строиться школа в селе Тепловка Новобурасского района, корпуса к школам №№5 и 84 Саратова — эти три объекта рассчитаны на 1 370 школьников.- Объем работы большой, надо быстро проводить конкурсные процедуры, вопросы финансирования держать на особом контроле, — заявил Валерий Радаев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.