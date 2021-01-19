В Ртищеве Саратовской области вчера вечером, 18 января, два человека чуть не погибли в закрытом гараже.- Около 23 часов поступило сообщение, что на улице Советская в гаражном кооперативе гражданин долгое время не выходит на связь. Прибывшие спасатели вскрыли дверь и нашли 35-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Предполагается, что они отравились угарным газом от работающего автомобиля, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.Пострадавших передали скорой помощи, те госпитализировали их.Также на месте работали полицейские.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.