Учреждения социальной сферы Саратова могут получить средства на уборку снега с крыш и на территории.Глава Саратова Михаил Исаев поручил проработать вопрос дополнительного финансирования заместителю по социальной сфере Александру Бурмаку и заместителю по экономическим вопросам Алексею Никитину, главам районных администраций.Это позволит руководителям учреждений привлекать спецтехнику и профессиональных рабочих.- Выполнять работы по очистке от снега может лишь технический персонал, если речь идет о крышах и козырьках — это относится к полномочиям специализированных лицензированных бригад. Контролировать выполнение очистки должны чиновники, в каждой администрации района необходимо определить перечень ответственных за это, — написал Михаил Исаев на своей странице в Instagram.Кроме того, глава города поручил первому заместителю Сергею Грачеву проверить информацию, о которой сообщил депутат Государственной думы Николай Панков, что на полигоны не принимают снег, вывезенный с территории школ.- Если данный факт подтвердится, виновные должны быть наказаны, — считает Михаил Исаев.Напомним, с предложением о финансировании работ по уборке учреждений социальной сферы днем ранее выступил депутат Госдумы Николай Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.