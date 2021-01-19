В Волжском районе Саратова сегодня ночью, с 18 на 19 января, подросток до смерти избил сожителя матери.По поручению прокурора области Сергея Филипенко организована проверка по факту обнаружения тела 52-летнего мужчины.- По предварительным данным, в доме на улице Лермонтова женщина поругалась с сожителем. В ходе ссоры 17-летний сын гражданки избил его. Вскоре мужчина скончался, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.Проводится проверка. На месте работает прокурор Волжского района. Также проверяются вопросы организации профилактической работы с семьей и несовершеннолетним.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.