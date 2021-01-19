Полиция в Энгельсе раскрыла мошенничество, совершенное в соцсетях. С заявлением о том, что неизвестная девушка выманила у него 20 тысяч рублей, а также сумела заполучить паспортные данные и номер банковской карты, обратился к правоохранителям 27-летний мужчина.Он рассказал полицейским, что в прошлом году в социальной сети познакомился с девушкой. Общение длилось три месяца – с октября по декабрь. За это время «подруга по переписке» выманила у него деньги, которые он сам ей перевел, а также личные данные.В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве полицейские установили, что от имени девушки заявителю писал 19-летний житель Энгельса. Когда его задержали, он пояснил, что аккаунт, с помощью которого переписывался с заявителем, купил.Виртуальный трансвестит пока отпущен под подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.