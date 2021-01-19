В Саратовской области за сутки мошенники обманули 11 человек. В общей сумме они потеряли почти 1,4 млн рублей.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, самая частая схема обмана — звонки от лжебанкиров.Жительнице Энгельсского района по телефону рассказали о попытке оформить на нее кредит злоумышленниками. Для отмены этого собеседник попросил данные карты. Женщина поверила незнакомцу и все предоставила. После этого на нее все-таки оформили 547 тыс. рублей займа и списали их.Полицейские возбудили уголовное дело.В главке в очередной раз напоминают о запрете переводить незнакомцам деньги и сообщать данные карт и коды из СМС.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.