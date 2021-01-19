В Вольске будут судить 17-летнего парня, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он уже был судим за угон и грабеж вместе с 18-летним сообщником. Тогда подросток отделался условным сроком.На этот раз, как считает следствие, вечером 20 января 17-летний парень отмечал праздник дома у своей тети на улице Ярославская. Около 22:30 он поссорился с ее мужем и принялся угрожать тому ножом.На помощь мужчине пришел сосед со своим другом. Они попытались успокоить разъяренного подростка. В ответ тот ударил одного из них ножом в живот. 41-летний пострадавший был госпитализирован, ему сделана операция.Кроме того, около семи вечера 19 сентября юноша, по версии следствия, похитил с лестничной клетки дома на улице Ярославская велосипед. Сумма ущерба составила 8 126 рублей. Впоследствии транспортное средство было найдено в подъезде дома его родственницы.Свою вину подросток не признает. Дело передано в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.