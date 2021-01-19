В Саратовской области личный состав ГУ МЧС на время крещенских купаний был переведен на усиленный режим работы.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона. Он продлится до девяти часов утра среды, 20 января.Напомним, несмотря на то, что официально мероприятий на крещенские купания не проводились, экстренные службы обеспечивали безопасность граждан, силы и средства были готовы к оперативному реагированию на возможные ЧС.Всего в местах купаний, храмах и церквях в период ночной службы дежурили специалисты МЧС — всего 151 человек.- Инцидентов и несчастных случаев не было, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.