В Ивантеевском районе Саратовской области арестован 36-летний ранее судимый мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в нападении на односельчанку.Следствие считает, что мужчина работал в подсобном хозяйстве одного из сел. Днем 7 января он был пьян и заглянул в гости к одной из жительниц, чтобы забрать забытую ранее шапку.Женщина вернула шапку, но гость не ушел. Напротив, он устроился на кухне и принялся распивать алкоголь, а потом напал на хозяйку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При этом потерпевшая сопротивлялась и во время борьбы сломала руку.Когда злоумышленник ушел, женщина отправилась к дочери, которая вызвала полицию и скорую помощь.Мужчина был задержан, он признал вину и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.