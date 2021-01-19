В 25 районах Саратовской области 19 января из-за морозов отменены занятия в школах с 1 по 6 классы.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, оставили дома школьников в Аткарском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Ершовском, Ивантеевском, Краснопартизанском, Краснокутском, Новобурасском, Озинском, Петровском, Перелюбском, Питерском, Пугачевском, Романовском, Ровенском, Самойловском, Саратовском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском районах, а также в поселке Светлый, в городах Шиханы и Саратов.В восьми районах решили, что морозы слишком сильны, и отменили занятия в школах с 1 по 8 классы включительно.Это сделали в Аркадакском, Балтайском, Воскресенском, Екатериновском, Калининском, Ртищевском, Турковском, Федоровском районах.Частично закрыты школы трех муниципальных районов: БазарноКарабулакский, Дергачевский, Лысогорский.Не пугают морозы ни чиновников, ни школьников в пяти районах, где занятия продолжаются во всех классах: в Алгайском, Духовницком, Красноармейском, Марксовском, Новоузенском районах.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.