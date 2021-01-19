В Энгельсе Саратовской области прокуратура защитила права детей-инвалидов.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, семь детей-инвалидов не были обеспечены жильем, хотя их недуг не позволял им жить вместе с другими членами семьи.Прокуратура направила в суд иски к министерству строительства и ЖКХ. Суд встал на сторону детей и обязал предоставить им жилье. Теперь все они получили благоустроенные квартиры в Энгельсе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.