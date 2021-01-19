В Саратовской области на утро 19 января стало известно о 248 новых случаях коронавируса.Всего в регионе выявлено 40 199 зараженных, а выздоровевших — 34 570. Вылечились за сутки 239 человек.Больше всего новых случаев в Саратове — 105, Энгельсском районе — 34 и Балаковском — 21.Среди 248 зараженных 19 детей до 14 лет и 92 человека старше 60.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.