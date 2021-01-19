В Кировском районе Саратова будут судить 25-летнего мужчину. Его обвиняют в краже.- Следствие считает, что 6 июля 2020 года саратовец в магазине на Астраханской, 140 нашел чужую банковскую карту с бесконтактной оплатой и закупился в различных магазинах на сумму более 3 тыс. рублей. Оказалось, что бывший владелец ее потерял, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.