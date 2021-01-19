В Энгельсе сегодня утром, 19 января, произошел пожар.- Сигнал о возгорании на кухне в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома №20 в Зеленом переулке поступил в 07:40, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.Пожар тушили три расчета. Никто не пострадал, но пришлось эвакуировать четыре человека.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.