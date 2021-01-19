Директор школы №10 города Саратова Светлана Брыксина отметила, что депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия») обратил внимание ответственных лиц на проблему, очень важную для образовательных учреждений. Напомним, он предложил администрации города выделить школам и детским садам средства на уборку снега и наледи.- Николай Васильевич хорошо знает ситуацию и в районах, и в областном центре. Действительно, недостаток средств на уборку снега и очистку крыш - серьёзная проблема. Финансирования на эти цели мы не получаем и стараемся справляться за счёт собственных ресурсов. Но не у каждой школы есть такие возможности. Это очень серьёзные расходы, особенно если зима снежная. Привлекать к уборке снега учителей ни в коем случае нельзя, они должны обеспечивать учебный процесс, а не выполнять обязанности коммунальных служб.Целевое выделение средств учреждениям, которое предложил Николай Панков, поможет конструктивно решить проблему, увеличить штат дворников. Очень надеемся, что вопрос с финансированием администрация города решит положительно. И у всех школ и детсадов будут средства на то, чтобы обеспечить порядок и безопасность на территории, – сказала Светлана Брыксина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.