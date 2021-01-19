В Пугачевском районе Саратовской области утром в18 января столкнулись два авто.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 09:55 напротив дома №116 по улице Ермощенко.Предварительно установлено, что 36-летний водитель ВАЗ-21214 «Нива» выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 40-летнего мужчины.Водитель отечественной «Нивы» был госпитализирован.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.