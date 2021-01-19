Задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины в Красноармейске.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 33-летней погибшей было найдено утром 18 января в ее квартире в 1-м Микрорайоне.При этом у женщины было перерезано горло.Задержан 36-летний мужчина, бывший сожитель пострадавшей. Ведется расследование уголовного дела, решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.