Сегодня, 18 января, глава Саратова Михаил Исаев объявил выговор и. о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александру Гусеву.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, тот не выполнил поручения по передаче участков автомобильных дорог на областной уровень.Речь идет о Чернышевского, Соколовой и Московском шоссе.Напомним, также выговор объявлен министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Петаеву.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.