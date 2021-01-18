В Саратовской области был пересмотрен приговор Сократу Ашкалову, ранее признанного виновным в смертельном ДТП.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также на три года лишили водительских прав.Напомним, в августе 2018 года Сократ Ашкалов на большой скорости сбил на улице Маяковского двух человек, которые шли по переходу. Одна из пострадавших погибла на месте, вторая- скончалась в больнице на следующий день.Все стороны процесса остались недовольны приговором, причем все считали по-разному. Защита просила отменить приговор, указывая, что пострадавшие могли получить травмы до другого авто. Одна из пострадавших сторон просила ужесточения, вторая – пересмотра дела.Тем не менее, областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе, но взыскал с осужденного процессуальные издержки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.