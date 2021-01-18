Мэр Саратова Михаил Исаев в соцсетях поделился информацией, что в последнее время бездомные собаки в городе все чаще нападают на людей. По мнению градоначальника, это проблема не новая, связанная с отловом и содержанием собак.Все дело в том, что срок предыдущего контракта на проведение этих работ закончился еще в прошлом году, а в этом новый еще не заключен. Мэр считает, что это недопустимо.- Горожане, их здоровье и имущество не должны страдать из-за бумажных проволочек. Тем более, что на областном уровне сейчас рассматриваются очередные изменения в законодательство и есть риск отмены начатых аукционных процедур.Поэтому Исаев поручил комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в чьи полномочия входит отлов и содержание безнадзорных животных, незамедлительно возобновить эти работы. Кроме того, мэр поручил приступить к расширению приюта «Дорстроя», чтобы поместить сюда ещё 200 собак.