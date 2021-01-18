В Балаковском районе Саратовской области завтра, 19 января, отменяются уроки.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, из-за морозов не будут учиться дети с первого по шестой классы в обеих сменах и во всех школах.Родители учеников с 7 по 11 класс также могут оставить их дома. Для этого надо уведомить классного руководителя.Напомним, также не учатся с первого по шестой классы в Саратове.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.