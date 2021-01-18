В центре Саратова снесут два дома.Как говорится в распоряжениях мэра Михаила Исаева, дома на улице Дзержинского, 4, литеры А и Б, и Советская, 67, литера А, признали аварийным.Из дома на улице Дзержинского людей должны отселить в течение трех месяцев, а снести его — до 1 января 2023 года.Из здания на Советской улице граждан должны отселить за пять месяцев, а снести — до 11 декабря 2022 года.Напомним, дом №67 горел в сентябре 2020 года.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.