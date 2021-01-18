В группе «Омбудсмен полиции» появилось анонимное обращение о нарушениях прав сотрудников УМВД в Балакове.Пользователь сообщил, что якобы, часть сотрудников осталась без премии перед новым годом. Речь идет о тех, кто заразился коронавирусом.При этом, заявил пользователь, руководство отделения получило премии, несмотря на то, что также выходило на больничные.В пресс-службе ГУ МВД области заявили, что не комментируют данное сообщение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.