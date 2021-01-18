В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу.- Двое неизвестных в магазине цифровой техники и электроники украли два комплекта беспроводных наушников. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Действия парней попали на камеры видеонаблюдения.Одного злоумышленника уже задержали. Им оказался 28-летний ранее судимый саратовец. Второго разыскивают.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.