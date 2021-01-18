В мэрии Саратова идет спецоперация.Официально пока подтверждения нет, но источники в правоохранительных органах сообщают, что там работают силовые структуры, в том числе УФСБ.По предварительным данным, начата выемка документов по делу Андрея Пригарова, прокурора Кировского района Саратова.Напомним, его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Якобы он получал деньги от коммерсантов за попустительство и отказ от проверок. Речь может идти о десятках миллионов рублей.- В здании администрации следственные действия не проводятся. Речь идет о следственных действиях в структурных подразделениях администрации, комитетах. Комментарии этих действий надо запросить у тех правоохранительных структур, которые этим занимаются, — отметили в пресс-службе главы администрации.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.