В СНТ «Путеец-2» в селе Александровка Саратовского района ввели карантин по бешенству.В постановлении губернатора области Валерия Радаева сообщается, что причиной стала павшая на даче бешеная собака.Теперь в СНТ проведут дезинфекцию, подворный обход и вакцинацию всех восприимчивых к бешенству животных, а всех больных и подозрительных собак с кошками — умертвят.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.