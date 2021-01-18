В Заводском районе Саратова осудили 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.- Следствие считает, что мужчина вечером 21 июня 2020 года поругался со своей 68-летней матерью в квартире по Ново-Крекингскому проезду, где они жили. Разгневанный гражданин несколько раз ударил кулаком пенсионерку в грудь, а затем схватил за волосы и начал бить ладонью по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Не дойдя до комнаты женщина упала и умерла, а ее сын вызвал скорую помощь и полицию, но свою причастность к ее смерти отрицал.По данным областной прокуратуры, конфликт между ними произошел из-за того, что потерпевшая запрещала сыну пить спиртное. А после смертельного избиения мужчина ушел употреблять с друзьями.На суде злоумышленник свою вину не признал. Однако доказательств хватило для вынесения приговора — десять лет в колонии строгого режима.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.