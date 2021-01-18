Губернатор Саратовской области объявил выговор министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, дисциплинарное взыскание было применено за затягивание сроков подготовки документов по передаче улиц Чернышевского, Соколовая и Московское шоссе на областной уровень.Главе Саратова Михаилу Исаеву губернатор указал на недопустимость несвоевременной реализации мероприятий по передаче дорог. Мэру поставили задачу наказать виновных в этом подчиненных.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.