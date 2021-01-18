В Саратове продолжается механизированная уборка снега с улиц.Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, нельзя будет оставлять автомобили с вечера до семи утра.В 20 часов начнется уборка в районе кольца НИИ и на пересечении улиц Астраханская и Московская. В 21 час – на пересечении улиц Некрасова и Григорьева, а также на пересечении улицы Шелковичная с Ильинской площадью.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.