Назначен новый начальник Приволжского ЛУ МВД на транспорте.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, им стал Николай Чистоногов.Он окончил Саратовский юридический институт МВД России, более 24 лет служил в органах внутренних дел — от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отдела полиции.Три года, с 2017 до 2020, Чистоногов был начальником ЛО МВД РФ Владимирской области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.