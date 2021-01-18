В Саратове осудили 24-летнего парня по имени Сергей. Его признали виновным в краже денег с карточки родной бабушки.- Он в гостях у бабушки 17 января 2020 года увидел в ее сумке банковскую карту с бесконтактной оплатой и листок с PIN-кодом от нее. Злоумышленник забрал карту и за два дня потратил почти 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.Также 18 и 20 января он снял через банкомат 23 тыс. рублей.Чтобы скрыть следы преступления, мужчина 20 января вновь наведался к бабушке и тайком вернул в сумку карту и листок с PIN-кодом, а с телефона удалил СМС о списаниях и снятиях денег.На суде он признал свою вину. Его приговорили к полутора годам условно с двухгодичным испытательным сроком.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.