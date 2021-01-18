Крещенские купания в Саратовской области пройдут с ограничениями.Об этом на брифинге в Минздраве заявила заместитель главы областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева.По ее словам, допустимо собираться вместе не более 50 человек. Кроме того, должны соблюдаться социальная дистанция, масочный режим и обработка антисептиками.Напомним, официально никакие массовые мероприятия на Крещение в области не проводятся.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.