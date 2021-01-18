В Саратовской области продолжается вакцинация от коронавируса.Как сообщил региональный Минздрав на своем аккаунте в Инстаграм, сделать прививку можно в 66 медучреждениях. Дополнительно приобретено 118 единиц морозильного оборудования.Записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства, через госуслуги и региональный медпортал.- На минувшей неделе министр здравоохранения Олег Костин привил своего папу, 83-летнего Николая Павловича, — рассказала представитель областного министерства Анастасия Усова. Она также сделала прививку от коронавируса.По ее словам, сам Костин вакцинируется, когда уровень антител будет недостаточным. Напомним, недавно министр перенес COVID-19.Вакцинироваться собираются и другие сотрудники министерства, кто этого еще не сделал.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.