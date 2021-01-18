В Саратовской области не будут проводиться официальные мероприятия, связанные с Крещением.Об этом «КП-Саратов» сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.- Ввиду ситуации с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на Крещение в регионе не проводятся. Однако соответствующим службам поставлена задача взять ситуацию на контроль и обеспечить безопасность в местах, где ранее организовывались купания, — заявил он.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.