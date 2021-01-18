По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки еще пять человек скончались от коронавируса в Саратовской области.Среди погибших трое мужчин и две женщины.После 69 суток в стационаре скончался 52-летний мужчина с экзогенно-конституциональным ожирением, постинфарктным кардиосклерозом, острым нарушением артериального кровообращения в левой нижней конечности с развитием гангрены левой стопы.Мужчина 84 лет умер от коронавируса, страдая при этом хронической обструктивной болезнью легких, артериальной гипертензией.Погибшая от COVID-19 80-летняя женщина поступила в больницу с сахарным диабетом, атеросклеротической болезнью сердца, церебральным атеросклерозом.Еще у двух погибших, женщины 72 лет и мужчины 69 лет, был сахарный диабет.Общее число погибших от коронавируса в Саратовской области к 18 января достигло 479 человек.