Саратовцы не первый раз жалуются на нападения собак. Свора набросилась на ребенка в Заводском районе города и теперь он лечится в больнице, пострадала и жительница Ленинского района.Всего за 2020 год в Саратовской области собаки покусали 53 человека.В первом случае мать пострадавшего обратилась к мэру с просьбой начать отлов животных, на что получила ответ — все мероприятия начнут после выделения средств.В Управлении ветеринарии правительства региона уточнили, что администрации могут заключать контракты на эти цели и им будут выделять субвенции из бюджета области.Объективных финансовых причин для прекращения этой работы нет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.