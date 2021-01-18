В Саратовской области с начала 2021 года ЗАГСы зарегистрировали 577 детей.Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС регионального правительства, мальчиков 296, а девочек чуть меньше — 281.Больше всего детей родилось в Саратове — 254, Энгельсе — 61 и Балакове — 46.- Самая первая актовая запись о рождении в наступившем году составлена в Межрайонном отделе ЗАГС Саратова 3 января. Новорожденного мальчика назвали Матвей, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.В начале 2021 года родители продолжили называть детей необычными именами, например Ирман, Герман, Темир, Аврора, Злата, Серафима, Изабелла.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.