В Красноармейске Саратовской области утром 18 января найден труп женщины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшая — 33-летняя местная жительница.Тело было обнаружено в ее доме на 1-м Микрорайоне. Следователи начали проверку для установления точных причин смерти. Эксперт обнаружил резаное ранение на шее и голени.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.