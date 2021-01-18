Утром 17 января сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя микрорайона Жасминный по подозрению в незаконном обороте наркотиков.Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.Мужчина увидел патрульную машину, выбросил свертки и пытался уйти, но его задержали.В присутствии понятых у него изъяли еще пакетики с запрещенными веществами. Гражданин пояснил, что приобрел их для продажи.Его передали сотрудникам полиции, злоумышленника взяли под стражу.Возбуждено уголовное дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.