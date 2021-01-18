В Саратовской области в связи с заболеваемостью коронавирусом полностью закрыты две школы. Они находятся в Марксовском и Аркадакском районах.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, также закрыты три класса в школах Саратова, Вольского и Марксовского районов.Из-за заболеваемости по ОРВИ и гриппу закрыта школа в Энгельсском районе и один класс в школе Калининского района. А кроме того – две дошкольные группы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.